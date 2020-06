LONDON – Chelsea resmi mendapatkan penyerang RB Leipzig, Timo Werner, pada bursa transfer musim panas 2020. Seperti diberitakan laman resmi Chelsea, Kamis (18/6/2020), Timo Werner akan bertahan di RB Leipzig hingga Liga Jerman 2019-2020 berakhir pada 26 Juni 2020.

Karena itu, baru pada awal Juli 2020, penyerang 24 tahun itu akan menjalani tes medis bersama The Blues –julukan Chelsea. Namun, belum diketahui secara pasti berapa nominal dan jangka kontrak yang diajukan Chelsea kepada Timo Werner.

We have some @TimoWerner news for you! 👀— Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) June 18, 2020