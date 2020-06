Karena itu, kelar pertandingan Luiz mendapat sindiran dari sejumlah akun Twitter. Bahkan akun @FutbolChelsea menyebut Luiz sebagai mata-mata yang sengaja diselundupkan Chelsea demi menjatuhkan Arsenal. Sekadar informasi, David Luiz diboyong Arsenal dari Chelsea pada musim panas 2019 seharga 8,7 juta euro (Rp138,2 miliar).

Don't understand why Chelsea fans have so much hate for David Luiz.



It's Agent Luiz, he's blue through and through. Respect man, respect, respect... 😂😅 pic.twitter.com/dmnniA6MPl