MANCHESTER City memangkas jarak poin dari Liverpool yang berada di puncak klasemen sementara Premier League 2019-2020 (Liga Inggris). The Citizens –julukan Man City– merapatkan jarak dari Liverpool setelah menang 3-0 atas Arsenal di laga tunda pekan ke-28 Premier League 2019-2020 yang digelar di Stadion Etihad dini hari tadi.

Setelah melewati 29 pertandingan, Man City saat ini mengoleksi 60 angka, terpaut 22 poin dari Liverpool di puncak klasemen. Setidaknya kemenangan atas Arsenal dini hari tadi membuat Man City menggagalkan pesta juara Premier League 2019-2020 Liverpool lebih cepat.

Sekadar informasi, Liverpool bisa merayakan gelar juara Liga Inggris 2019-2020 pada Senin 22 Juni 2020 dini hari WIB, asalkan menang atas Everton, dan Man City tumbang dari Arsenal dini hari tadi. Berhubung Man City mengalahkan Arsenal, Liverpool paling cepat mesti menunggu gelar juara hingga Selasa 23 Juni 2020 dini hari WIB.

Jika pada Selasa 23 Juni 2020 dini hari WIB Man City kalah dari Burnley, dan sehari sebelumnya Liverpool menang atas Everton, The Reds –julukan Liverpool– akan memastikan gelar juara Premier League 2019-2020 via layar kaca. Sebab, andai Liverpool menang atas Everton dan Man City tumbang dari Burnley, koleksi 85 poin milik The Reds tak mungkin lagi dikejar tim-tim pesaing.

Kemudian, turun ke posisi tiga masih ditempati Leicester City yang mengoleksi 53 angka. Tim asuhan Brendan Rodgers itu berupaya finis di posisi empat besar agar tampil di Liga Champions musim depan, kompetisi yang terakhir kali mereka ikut pada 2016-2017. Selanjutnya, posisi empat ditempati Chelsea dengan 48 angka dan Manchester United melengkapi lima besar lewat koleksi 45 poin. Bagi Man United, finis di posisi lima bakal meloloskan mereka ke Liga Champions musim depan, asalkan Man City kalah saat menjalani banding di Badan Arbitrase Olahraga (CAS). Sekadar informasi, UEFA melarang Man City tampil di kompetisi antarklub Eropa selama dua tahun karena melanggar Financial Fair play (FFP). Karena itu, pada 8-10 Juni 2020 Man City menjalani sidang banding di CAS dan keputusannya keluar bulan depan. Klasemen lengkap Premier League 2019-2020 hingga pekan ke-29, klik di sini.

