MANCHESTER - Manchester City akan mengenakan jersey khusus untuk mempromosikan peluncuran dana bantuan Covid-19 yang didirikan perusahaan induk, City Football Group (CFG). Jersey akan dikenakan anak asuh Pep Guardiola saat mereka mengahadapi Arsenal pada Kamis, 18 Juni 2020 pukul 02.15 WIB.

Jersey Man City akan menampilkan logo “Cityzens Giving for Recovery. Logo akan menggantikan sponsor utama mereka, Etihad Airways. CFG yang juga memiliki delapan klub sepakbola di seluruh dunia, telah menyumbangkan hampir 1 juta pound (Rp17 miliar) untuk tanggap darurat virus corona secara global.

