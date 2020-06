SALAH satu televisi milik MNC Group, RCTI, kembali menyiarkan Liga Italia 2019-2020. RCTI berkomitmen menyelesaikan Liga Italia 2019-2020, meski kompetisi sempat ditangguhkan sejak Maret 2020 imbas virus corona.

Kepastian RCTI menyiarkan sisa 12 pekan Liga Italia 2019-2020 terlihat dalam unggahan yang dibuat akun Instagram @rctisports. Dalam unggahan tersebut, Instagram RCTI mengunggah foto Stadion Giuseppe Meazza yang notabene markas Inter Milan dan AC Milan, sekaligus menaruh caption: “Ada yang balik, tapi bukan mantan”.

Sejauh ini, belum diketahui secara pasti pertandingan mana saja yang disiarkan televisi yang konsisten menayangkan laga-laga berkelas dari lapangan hijau tersebut. Namun, besar kemungkinan RCTI kembali menayangkan pertandingan sejak akhir pekan ini, atau di laga tunda pekan ke-25 Liga Italia 2019-2020.

Sekadar informasi, Liga Italia 2019-2020 kembali dilanjutkan akhir pekan ini, yang mana akan mementaskan empat pertandingan di laga tunda pekan ke-25. Sejatinya, empat pertandingan ini digulirkan pada akhir Februari 2020, namun mesti ditunda imbas virus corona.

Sebanyak empat pertandingan yang dimaksud mempertemukan Torino vs Parma, Hellas Verona vs Cagliari, Atalanta vs Sassuolo dan Inter Milan vs Sampdoria. Setelah empat laga di atas digelar, seluruh klub telah memainkan 26 pertandingan musim ini.

Sebelum kompetisi ditangguhkan pada pekan ke-26, Juventus duduk di puncak klasemen Liga Italia 2019-2020 dengan koleksi 63 angka, cuma unggul satu poin dari Lazio di tempat kedua. Karena itu, persaingan gelar juara musim ini diprediksi masih akan sengit hingga akhir musim.

Berikut empat pertandingan Liga Italia 2019-2020 yang bergulir akhir pekan ini:

Minggu 21 Juni 2020

Torino vs Parma (pukul 00.30 WIB)

Hellas Verona vs Cagliari (pukul 02.45 WIB)

Senin 22 Juni 2020

Atalanta vs Sassuolo (pukul 00.30 WIB)

Inter Milan vs Sampdoria (02.45 WIB)