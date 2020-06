NYON – Komite Eksekutif (Exco) UEFA akan mengadakan rapat pada Kamis 18 Juni 2020. Pada tanggal tersebut akan diputuskan kapan Liga Champions 2019-2020 kembali bergulir. Namun, reporter Sky Sports Bryan Swanson sudah mendapat bocoran dan mengungkap Liga Champions 2019-2020 kembali bergulir 7-8 Agustus 2020.

Pada tanggal tersebut akan dipertandingkan empat laga leg II babak 16 besar Liga Champions yang mempertemukan Juventus vs Olympique Lyon, Bayern Munich vs Chelsea, Manchester City vs Real Madrid dan Napoli vs Barcelona.

Kelar babak 16 besar, kompetisi dilanjutkan di perempatfinal. Nantinya, laga perempatfinal hingga final dilangsungkan single match, yang mana Lisbon (Portugal) ditunjuk menjadi tuan rumah tunggal.

BACA JUGA: Timo Werner Keluar dari Skuad Leipzig untuk Liga Champions demi Chelsea

Rencananya, babak perempatfinal akan dilangsungkan pada 12 dan 15 Agustus 2020. Kemudian, fase semifinal digelar pada 18 dan 19 Agustus 2020. Untuk partai puncak akan diselenggarakan pada 23 Agustus 2020.

Namun, belum diketahui secara pasti stadion mana yang akan menggelar laga final. Sebab, Lisbon memiliki dua stadion megah yakni Estadio Jose Alvalade (Sporting Lisbon) dan Estadio Da Luz (Benfica). Portugal dipilih sebagai tuan rumah menggantikan Turki karena lebih piawai dalam mengurusi kasus virus corona. Sekadar diketahui, awalnya final Liga Champions 2019-2020 akan dilangsungkan di Stadion Ataturk, Istanbul. Namun, karena virus corona di Turki masih taraf berbahaya, laga final pun dipindah. Saat ini, jumlah kasus virus corona di Portugal berada di 37.036 kasus. Namun, dari jumlah tersebut, sebanyak 22.852 di antaranya berhasil disembuhkan. Bagaimana dengan Turki? Di sana jumlah kasus positif sudah mencapai ratusan ribu, tepatnya 179.831 kasus.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya