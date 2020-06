MADRID – Eden Hazard menunjukkan kelasnya saat Real Madrid menang 3-1 atas Eibar di pekan ke-28 La Liga Spanyol 2019-2020, Senin (15/6/2020) dini hari WB. Dalam laga tersebut. Hazard berandil atas tiga gol yang dibuat Los Blancos –julukan Madrid.

Pada gol pertama Madrid ke gawang Eibar yang dicetak Toni Kroos di menit keempat, Hazard memaksa pemain belakang lawan membuat kesalahan. Bek Eibar menyapu bola dan kemudian si kulit bulat jatuh di kaki Toni Kroos. Tanpa ampun, gelandang berpaspor Jerman itu melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang tak bisa ditahan kiper Eibar, Marko Dmitrovic.

Kemudian gol kedua Madrid yang dicetak Sergio Ramos pada menit 30 tercipta berkat assist Eden Hazard. Selanjutnya, gol penutup Madrid yang dikemas Marcelo di menit 37 tercipta setelah bola rebound hasil tembakan Hazard dapat dimanfaatkan fullback berpaspor Brasil tersebut.

Dalam laga tersebut, Hazard bermain selama 60 menit dan mentas sebagai winger kiri. Kualitas di atas setidaknya menunjukkan Hazard bisa diandalkan pelatih Madrid Zinedine Zidane dalam pola 4-3-3. Hazard didatangkan Madrid dari Chelsea pada busa transfer musim panas 2019 seharga 100 juta euro (Rp1,58 triliun).

