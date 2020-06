VALENCIA – Valencia dan Levante harus puas berbagi angka pada pekan ke-28 La Liga Spanyol 2019-2020. Laga berakhir dengan skor 1-1 yang berlangsung di Estadio de Mestalla pada Sabtu (13/6/2020) dini hari WIB.

Valencia yang nyaris meraih kemenangan harus memupuskan asanya untuk mendapatkan tiga poin dari laga bertajuk derby Valencia tersebut. Sementara Levante menerima hasil imbang dengan penuh bahagia karena pada laga tersebut mereka hanya bermain dengan 10 pemain.

LATE DRAMA! 🎭



Melero keeps his cool from the spot to earn a 98th minute point for @LevanteUDen in the derby. 🐸#ValenciaLevante 1-1 pic.twitter.com/gL8uiZtaVM— LaLiga English (@LaLigaEN) June 12, 2020