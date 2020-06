NYON – Lisbon (Portugal) semakin dekat untuk ditunjuk sebagai tuan rumah perempatfinal hingga final Liga Champions 2019-2020. Seperti diberitakan Football Italia, Jumat (12/6/2020), Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) semakin yakin untuk menunjuk Lisbon sebagai tuan rumah tunggal kompetisi antarklub Eropa paling prestisius tersebut.

Lisbon terpilih karena dua hal. Selain karena memiliki dua stadion atas nama Estadio Da Luz dan Estadio Jose Alvalade, juga karena kasus virus corona di Tanah Portugal tidak seekstrem Turki, tuan rumah awal final Liga Champions 2019-2020.

(Markas Sporting Lisbon, Estadio Jose Alvalade)

Sejauh ini kasus virus corona di Portugal tertahan di angka 35.910 kasus. Jika dibandingkan dengan Turki, jumlah kasus positif virus corona di Portugal jauh berbeda. Saat ini, di Turki telah tercipta 174.023 kasus positif!

Karena adanya virus corona itulah, perubahan format dilakukan UEFA. Biasanya, babak perempatfinal dan semifinal akan dilangsungkan dua leg, yang mana digelar kandang-tandang. Namun, untuk musim ini pengecualian dibuat UEFA. Nantinya, babak perempatfinal dan semifinal digelar single match dan dilangsungkan di Portugal. Begitu juga dengan partai puncak yang rencananya dilangsungkan di Lisbon pada 23 Agustus 2020.

Saat ini, Liga Champions sudah memasuki babak 16 besar dan empat tim di antaranya sudah lolos ke perempatfinal. Sementara itu, ada delapan tim lain yang masih berjuang memperebutkan empat slot tersisa di perempatfinal.

Rencananya, delapan tim itu akan berlaga di babak leg II babak 16 besar yang digelar pada 7-8 Agustus 2020. Delapan itu terbagi ke dalam empat pertandingan yakni Juventus vs Olympique Lyon, Bayern Munich vs Chelsea, Barcelona vs Napoli dan Real Madrid vs Manchester City.

Bagaimana dengan Liga Eropa? Kasta kedua kompetisi antarklub Eropa itu juga akan menggelar single match mulai babak perempatfinal. Berbeda dengan Liga Champions yang dilangsungkan di Portugal, babak perempatfinal hingga final Liga Eropa dilangsungkan di Jerman.