MANCHESTER - Tony Dunne, salah satu pemain yang berkontribusi membawa Manchester United mengangkat trofi Piala Eropa (sekarang Liga Champions), pada 1968 meninggal dunia. Ia meninggal dunia dalam usia 78 tahun.

Dunne merupakan bek kiri Setan Merah yang ikut membantu Setan Merah memenangkan gelar Piala Eropa untuk pertama kalinya, usai mengalahkan Benfica 4-1 di Wembley, Inggris. Saat itu, Man United menjadi klub pertama asal Inggris yang berhasil mengangkat trofi paling bergengsi seantero Eropab tersebut.

Pemain internasional Republik Irlandia itu menghabiskan 13 tahun di Old Trafford. Ia didatangkan manajer Sir Matt Busby dengan nilai transer 5 ribu pounds atau setara Rp84 juta pada 1960 dari Shelbourne, klub yang berpusat di Dublin, Irlandia.

Saat bersegaram Man United, Dunne juga ikut membawa timnya memenangkan dua gelar Divisi Pertama (sekarang Liga Inggris) dan satu Piala FA.

Baca juga: Dikawal Park Ji-sung Bagaikan Mimpi Buruk 

Man United mengumumkan wafatnya sang legenda di akun media sosial klub, dan menyatakan Dunne merupakan salah satu bek terbaik yang pernah dimiliki publik Old Trafford.

"Salah satu bek sayap terbaik kami. Bagian integral dari tim pemenang Piala Eropa 1968. Seorang pemain yang telah bermain sebanyak 535 kali dengan kostum di Manchester United. Belasungkawa kami yang tulus ditujukan kepada orang-orang terkasih Tony Dunne. Semoga dia beristirahat dengan tenang," tulis akun resmi Man United.

One of our greatest-ever full-backs. An integral part of the 1968 European Cup-winning side. A player who made 535 appearances in the red shirt of Manchester United.



Our heartfelt condolences go to the loved ones of Tony Dunne. May he rest in peace. pic.twitter.com/M8xYNdqMcU— Manchester United (@ManUtd) June 8, 2020