LIVERPOOL – Dewan Kota Liverpool segera mengumumkan venue pertandingan Everton vs Liverpool di lanjutan pekan ke-30 Liga Inggris 2019-2020 pada Senin 21 Juni 2020 dini hari WIB. Keputusan bakal diumumkan pada Rabu 10 Juni 2020.

Sebelumnya, pada Senin 8 Juni 2020, Dewan Kota Liverpool mengadakan rapat dengan sejumlah penasihat yang memiliki pengalaman di bidang keamanan. Dari hasil rapat itu, bakal diumumkan di mana laga Everton vs Liverpool seharusnya diselenggarakan.

Laga Everton vs Liverpool sedianya digelar di markas The Toffees –julukan Everton– yakni Stadion Goodison Park. Namun, Kepolisian Nasional Inggris menggarisbawahi bahwa laga Everton vs Liverpool seharusnya digelar di tempat netral.

Sekadar informasi, Kepolisian Nasional Inggris bakal memindahkan enam dari 92 pertandingan Liga Inggris ke tempat netral. Langkah itu diambil demi menghindari penumpukan suporter di luar stadion.

Everton vs Liverpool sendiri merupakan laga derby (Merseyside), sehingga potensi suporter berkumpul di luar stadion sangat mungkin terjadi, meski laga sedianya digelar tanpa kehadiran penonton. Laga ini pun berarti penting bagi Liverpool. Sebab, The Reds –julukan Liverpool– bisa saja memastikan trofi Liga Inggris 2019-2020 di kandang Everton. Kondisi itu terjadi jika Liverpool menang atas Everton, dan tiga hari sebelumnya Manchester City tumbang dari Arsenal. Andai kondisi itu terjadi, koleksi 85 poin milik Liverpool tak mungkin lagi dikejar tim-tim pesaing, termasuk Manchester City.