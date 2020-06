NYON – Liga Champions 2019-2020 dikabarkan kembali bergulir 7-8 Agustus 2020. Pada dua tanggal tersebut, akan dilangsungkan empat pertandingan leg II babak 16 besar Liga Champions yang mempertemukan Juventus vs Olympique Lyon, Bayern Munich vs Chelsea, Manchester City vs Real Madrid dan Napoli vs Barcelona.

Nantinya, sebanyak empat dari delapan tim di atas akan lolos ke perempatfinal Liga Champions 2019-2020. Mereka mengikuti jejak empat tim yang lebih dulu memastikan melaju ke perempatfinal, yakni RB Leipzig, Atalanta, Atletico Madrid dan Paris Saint-Germain.

(Atletico Madrid sudah memesan tempat di perempatfinal Liga Champions 2019-2020)

Namun, seperti diberitakan The Independent, Selasa (9/6/2020), akan ada perubahan format ketika kompetisi memasuki babak perempatfinal. Biasanya, perempatfinal dan semifinal akan dilangsungkan kandang-tandang, namun tidak dengan edisi tahun ini.

BACA JUGA: Ambisi Di Maria Persembahkan Trofi Liga Champions untuk Fans PSG

Babak perempatfinal hingga final akan menggunakan format Piala Dunia, yang mana hanya digelar single match. Nantinya, ada tiga kota yang disiapkan menggelar tujuh laga Liga Champions dari perempatfinal hingga final.

Sebanyak tiga kota yang dimaksud adalah Lisbon (Portugal), Frankfurt (Jerman) dan Moskow (Rusia). Kabarnya, Lisbon bakal diplot UEFA sebagai venue final Liga Champions 2019-2020 menggantikan Stadion Olympic Ataturk Turki. Lisbon dipercaya karena memiliki dua stadion megah, yakni Stadion Jose Alvalade dan Estadio Da Luz. Selain itu, jumlah kasus virus corona di Portugal juga tidak seekstrem di Turki. Sekadar informasi, jumlah kasus virus corona di Portugal hanya 34.885 kasus, masih kalah jauh jika dibandingkan Turki yang menembus 171.221.