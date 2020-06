TURIN – Sebuah video unik beredar baru-baru ini di jagat maya. Seorang bocah sekira lima tahun baru saja merayakan hari jadinya. Dalam pesta ulang tahun yang diadakan di rumahnya, si bocah memiliki harapan besar.

Iamberharap dihadiahi jersey Juventus yang notabene klub favoritnya. Namun, dalam video yang beredar, ia justru dihadiahi jersey Inter Milan yang notabene rival utama Bianconeri –julukan Juventus– di Liga Italia.

Alhasil, saat tahu mendapatkan jersey Inter Milan, si bocah menangis kejer sehingga membuat orang-orang yang ada di dalam rumah tertawa terbahak-bahak. Namun, tidak sampai di situ surprise yang disiapkan sang orangtua kepada si bocah.

Setelah itu, orangtua si bocah memberikan kado kedua. Tentu, si bocah berharap mendapatkan jersey Juventus di dalam kado keduanya ini. Hanya saja, butuh perjuangan baginya untuk membuka lembar demi lembar kertas kado.

Setelah melalui perjuangan ekstra, kado itu berisi jersey away Juventus di musim 2017-2018 yang berwarna kuning. Karena itu, belum diketahui secara pasti waktu pasti video tersebut diambil, mengingat jersey yang dipegang si bocah merupakan kostum kedua Juventus di musim 2017-2018.

This young Juve fan was fuming when he thought he'd got Inter gear for his birthday pic.twitter.com/uJqW3CvxyX— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 6, 2020