MILAN – Jadwal leg II semifinal Coppa Italia 2019-2020 kabarnya sudah ditentukan. Seperti diberitakan Football Italia, Kamis (4/6/2020), leg II semifinal Coppa Italia 2019-2020 akan dilangsungkan 12-13 Juni waktu Italia, atau 13-14 Juni dini hari Waktu Indonesia Barat (WIB).

Laga pertama mempertemukan Juventus vs AC Milan pada 13 Juni 2020 dini hari WIB. Kemudian, laga semifinal lain yang mempertemukan Napoli vs Inter digelar sehari berselang atau pada 14 Juni 2020 dini hari WIB.

Pada pertemuan pertama yang digelar medio Februari 2020, Juventus sanggup menahan Milan 1-1 di Stadion San Siro. Sementara itu, Napoli menang 1-0 atas Inter di stadion yang sama. Karena itu, Juventus dan Napoli yang berstatus sebagai tuan rumah di leg II lebih dijagokan lolos ke partai puncak.

Kemudian, partai puncak rencananya digelar 17 Juni 2020 waktu Italia, atau Kamis 18 Juni 2020 dini hari WIB. Rencananya, laga puncak akan dilangsungkan di Stadion Olimpico Roma. Jika Inter tampil di laga puncak, mereka bakal menjalani jadwal padat.

Dalam kurun delapan hari, tim asuhan Antonio Conte itu akan melakoni tiga pertandingan! Pertama, Inter akan menghadapi Napoli pada 14 Juni 2020 dini hari WIB, disusul final Coppa Italia (18 Juni 2020 dini hari WIB) dan laga tunda pekan ke-25 Liga Italia 2019-2020 (22 Juni 2020 dini hari WIB).

Sekadar informasi, comeback Liga Italia 2019-2020 bakal dilangsungkan mulai 21 Juni 2020 dini hari WIB. Sebanyak empat laga tunda pekan ke-25 bakal digulirkan, meliputi pertandingan Torino vs Parma, Atalanta vs Sassuolo, Hellas Verona vs Cagliari dan Inter Milan vs Sampdoria.

Berikut jadwal leg II semifinal Coppa Italia 2019-2020:

13 Juni 2020 dini hari WIB

Juventus vs AC Milan

14 Juni 2020 dini hari WIB

Napoli vs Inter Milan