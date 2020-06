NYON – Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) tengah menggodok sejumlah skema jelang bergulirnya kembali Liga Champions pada 7 Agustus 2020. UEFA sedang menyiapkan rencana B jika plan A mereka sulit dijalankan.

Awalnya, Liga Champions 2019-2020 direncanakan kembali bergulir pada 7-8 Agustus 2020. Pada tanggal tersebut, akan digelar empat pertandingan leg II babak 16 besar yang belum dimainkan, yakni laga Juventus vs Olympique Lyon, Bayern Munich vs Chelsea,Manchester City vs Real Madrid dan Barcelona vs Napoli.

Kemudian, perempatfinal dan semifinal dilangsungkan kandang-tandang, dan final digelar di Stadion Olympic Ataturk, Istanbul, Turki pada 29 Agustus 2020. Hanya saja, jika rencana di atas sulit diselenggarakan, UEFA sudah memiliki plam cadangan.

Seperti diberitakan Football Italia, Rabu (3/6/2020), UEFA kemungkinan menggelar laga perempatfinal hingga final di Portugal. Nantinya, pertandingan hanya digelar dalam single match. Jadi, jika skor sama kuat di waktu normal, laga akan dilanjutkan ke babak tambahan.

Kenapa Portugal yang dipilih? Negara yang berada di Semenanjung Iberia itu dinilai sebagai negara Eropa yang paling aman dari virus corona. Saat ini tercatat ada 32.895 kasus virus corona, namun 19.869 di antaranya berhasil disembuhkan. Angka tersebut jelas jauh berbeda dengan sejumlah Eropa lain, terutama Spanyol yang mana angka kasusnya telah menginjak 287.102. Namun, Portugal bukan satu-satunya opsi. Selain Portugal, UEFA juga siap menggelar sisa laga Liga Champions di Liga Jerman. Pertimbangannnya karena Jerman tercatat sebagai kompetisi elite pertama di Eropa yang melangsungkan pertandingan di tengah pandemi virus corona.