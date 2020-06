ROMA – Lega Serie A selaku operator kompetisi Liga Italia telah mengumumkan jadwal terbaru Liga Italia 2019-2020. Setelah melalui penyusunan jadwal yang teramat rumit, Liga Italia 2019-2020 bakal digulirkan mulai Sabtu 20 Juni 2020.

Torino vs Parma yang merupakan pertandingan tunda pekan ke-25 terpilih sebagai laga pembuka. Rencananya, laga akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2020 pukul 18.30 waktu setempat, atau Minggu 21 Juni 2020 pukul 00.30 WIB.

(Parma akan tampil di laga comeback Liga Italia 2019-2020)

Pada 21-22 Juni 2020 Waktu Indonesia Barat (WIB), tercatat ada empat laga tunda pekan ke-25. Selain Torino vs Parma, ada juga Hellas Verona vs Cagliari, Atalanta vs Sassuolo dan Inter Milan vs Sampdoria.

Setelah empat laga di atas memainkan laga, seluruh kontestan Liga Italia 2019-2020 telah memainkan 26 pertandingan. Dalam jadwal yang dirilis Lega Serie A hingga pekan ke-35, masing-masing tim akan melakoni dua pertandingan setiap minggunya.

Lantas, bagaimana jadwal pekan ke-36 hingga 38? Lega Serie A masih menggodoknya dan bakal mengumumkannya dalam waktu dekat. Satu hal yang pasti, klub-klub mesti pintar merotasi pemain mengingat jadwal teramat padat.

Sebab, jika rotasi pemain tidak dilakukan, cedera bakal menghantui pemain, baik itu personel utama maupun cadangan. Sebelum kompetisi ditangguhkan pada pekan ke-26, Juventus duduk di puncak klasemen dengan koleksi 63 angka, unggul satu poin dari Lazio di tempat kedua. Berikut jadwal lengkap Liga Italia 2019-2020 dari pekan ke-25 hingga 35 (Waktu masih waktu Italia) Dikonversi ke Waktu Indonesia Barat Pukul 16.15 waktu Italia = 22.15 WIB Pukul 18.30 waktu Italia = 00.30 WIB keesokan harinya Pukul 20.35 waktu Italia = 02.45 WIB keesokan harinya Week 25 fixtures Sabtu 20 Juni Torino-Parma (18:30) Verona-Cagliari (20:45) Minggu 21 Juni Atalanta-Sassuolo (18:30) Inter-Sampdoria (20:45) Week 27 fixtures Monday 22 June Bologna-Juventus (20:45) Fiorentina-Brescia (18:30) Lecce-Milan (18:30) Tuesday June 23 SPAL-Cagliari (18:30) Verona-Napoli (18:30) Torino-Udinese (20:45) Genoa-Parma (20:45) Wednesday June 24 Inter-Sassuolo (19:30) Atalanta-Lazio (20:45) Roma-Sampdoria (20:45) Week 28 fixtures Friday June 26 Juventus-Lecce (20:45) Saturday June 27 Brescia-Genoa (16:15) Cagliari-Torino (18:30) Lazio-Fiorentina (20:45) Sunday June 28 Milan-Roma (16:15) Napoli-SPAL (18:30) Sampdoria-Bologna (18:30) Sassuolo-Verona (18:30) Udinese-Atalanta (18:30) Parma-Inter (20:45) Week 29 fixtures Tuesday June 30 Torino-Lazio (18:30) Genoa-Juventus (20:45) Wednesday July 1 Bologna-Cagliari (18:30) Inter-Brescia (18:30) Fiorentina-Sassuolo (20:45) Lecce-Sampdoria (20:45) SPAL-Milan (20:45) Verona-Parma (20:45) Thursday July 2 Atalanta-Napoli (18:30) Roma-Udinese (20:45) Week 30 fixtures Saturday July 4 Juventus-Torino (16:15) Sassuolo-Lecce (18:30) Lazio-Milan (20:45) Sunday July 5 Inter-Bologna (16:15) Brescia-Verona (18:30) Cagliari-Atalanta (18:30) Parma-Fiorentina (18:30) Sampdoria-SPAL (18:30) Udinese-Genoa (18:30) Monday July 6 Napoli-Roma (20:45) Week 31 fixtures Tuesday July 7 Lecce-Lazio (18:30) Milan-Juventus (20:45) Wednesday July 8 Fiorentina-Cagliari (18:30) Genoa-Napoli (18:30) Atalanta-Sampdoria (20:45) Bologna-Sassuolo (20:45) Roma-Parma (20:45) Torino-Brescia (20:45) Thursday July 9 SPAL-Udinese (18:30) Verona-Inter (20:45) Week 32 fixtures Saturday July 11 Lazio-Sassuolo (16:15) Brescia-Roma (18:30) Juventus-Atalanta (20:45) Sunday July 12 Genoa-SPAL (16:15) Cagliari-Lecce (18:30) Fiorentina-Verona (18:30) Parma-Bologna (18:30) Udinese-Sampdoria (18:30) Napoli-Milan (20:45) Monday July 13 Inter-Torino (20:45) Week 33 fixtures Tuesday July 14 Atalanta-Brescia (20:45) Wednesday July 15 Bologna-Napoli (18:30) Milan-Parma (18:30) Sampdoria-Cagliari (18:30) Lecce-Fiorentina (20:45) Roma-Verona (20:45) Sassuolo-Juventus (20:45) Udinese-Lazio (20:45) Thursday July 16 Torino-Genoa (18:30) SPAL-Inter (20:45)

Week 34 fixtures Saturday July 18 Verona-Atalanta (16:15) Cagliari-Sassuolo (18:30) Milan-Bologna (20:45) Sunday July 19 Parma-Sampdoria (16:15) Brescia-SPAL (18:30) Fiorentina-Torino (18:30) Genoa-Lecce (18:30) Napoli-Udinese (18:30) Roma-Inter (20:45) Monday July 20 Juventus-Lazio (20:45) Week 35 fixtures Tuesday July 21 Atalanta-Bologna (18:30) Sassuolo-Milan (20:45) Wednesday July 22 Parma-Napoli (18:30) Inter-Fiorentina (20:45) Lecce-Brescia (20:45) Sampdoria-Genoa (20:45) SPAL-Roma (20:45) Torino-Verona (20:45) Thursday July 23 Udinese-Juventus (18:30) Lazio-Cagliari (20:45)