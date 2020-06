PROSES akuisisi Newcastle United menyeret nama Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Mohammed Bin Salman (MBS). Sebab, konsorsium yang hendak membeli The Magpies, disokong penuh oleh Yayasan Investasi Publik Arab Saudi (PIF) yang dipegang olehnya.

Namun, rencana PIF untuk membeli Newcastle United masih menemui halangan. Protes dari berbagai pihak membuat rencana itu terancam batal. Andai terwujud, maka klub berkostum hitam putih itu bisa jadi bakal menyalip Manchester City sebagai klub terkaya di Inggris.

Baca juga: Pochettino Dapat Tawaran Bagus dari Newcastle United

Berbicara soal The Citizens, rival sekota Man United itu juga dimiliki oleh anggota keluarga Kerajaan Abu Dhabi (Uni Emirat Arab/UEA), Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Jika PIF jadi memiliki Newcastle United, tentu saja menarik melihat perbandingan antara MBS vs Sheikh Mansour seperti dikutip dari The Sun, Selasa (1/6/2020).

Harta

Sebagai keturunan dari Kerajaan di Timur Tengah, uang tentu bukan sebuah masalah buat keduanya. Total kekayaan pribadi MBS diperkirakan berkisar antara 1-7 miliar poundsterling (setara Rp18,28-127,5 triliun). Namun, itu hanya harta pribadi karena belum memasukkan seluruh kekayaan Kerajaan Arab Saudi yang menjadi warisan dari ayahnya. Sementara Sheikh Mansour memiliki harta kekayaan pribadi senilai 17 miliar poundsterling (setara Rp309 triliun).

Mobil Mewah Untuk kategori satu ini, Sheikh Mansour boleh menepuk dada. Ia diketahui memiliki lima unit Buggati, dan masing-masing satu unit Porsche 911 GT1, Ferrari Enzo, Lamborghini Reventon, serta Mercedes SLR-McLaren. Sedangkan MBS hanya punya satu unit Ferrari, Lamborghini, dan Buggati. Villa Mewah Kali ini skor kembali buat MBS. Ia memiliki sebuah properti mewah di Prancis yang dikenal dengan nama Chateau Louis XIV. Properti tersebut berharga 230 juta poundsterling atau setara Rp4,2 triliun. Sementara Sheikh Mansour memiliki vila mewah di Spanyol tepatnya di Los Quintos de San Martin yang bernilai 4,2 juta poundsterling atau Rp765 miliar. Yacht MBS kembali unggul karena yacht miliknya, Serene, berharga lebih mahal dengan fasilitas yang jauh lebih wah. Serene ditaksir berkisar 380 juta poundsterling (setara Rp6,94 triliun), sementara Topaz milik Sheikh Mansour hanya 316 juta poundsterling (setara Rp5,77 triliun). Pengaruh politik dan bisnis MBS adalah putra mahkota Kerajaan Arab Saudi. Kendati posisi resminya adalah Menteri Pertahanan sekaligus Wakil Perdana Menteri, suatu hari nanti ia akan naik tahta menggantikan ayahnya. Karena itu, lelaki berusia 34 tahun tersebut fokus pada karier politiknya. Sedangkan Sheikh Mansour memilih fokus pada bisnis. Ia merupakan petinggi dari International Petroleum Investment Company yang punya lini bisnis di berbagai belahan dunia. Padahal, jabatan politiknya tidak kalah mentereng, yakni Deputi Perdana Menteri UEA.