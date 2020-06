LONDON – Federasi Sepakbola Inggris (FA) membuka wacana untuk mengizinkan suporter masuk stadion di tengah pandemi virus corona. Seperti diberitakan Mirror, Senin (1/6/2020), laga final Piala FA 2019-2020 yang digelar di Stadion Wembley pada 1 Agustus 2020 kemungkinan bakal dihadiri suporter kedua tim.

Hanya saja, jumlah suporter yang diizinkan hadir di tribun tidak sebanyak biasanya. Sekadar informasi, Stadion Wembley memiliki kapasitas menampung suporter hingga 90.000 penonton. Nantinya, suporter yang diizinkan hadir hanya 20.000, yang mana masing-masing klub diizinkan mengundang 10.000 fans.

(Trofi Piala FA diperebutkan delapan tim tersisa)

Menurut laporan Mirror, laga final Piala FA bakal dijadikan uji coba atau persiapan sebelum kompetisi sepakbola Inggris benar-benar kembali mengizinkan suporter hadir di tribun stadion. Sekadar informasi, FA memastikan sisa 92 pertandingan Liga Inggris 2019-2020 takkan dihadiri penonton.

BACA JUGA: Final Piala FA 2019-2020 Digelar 1 Agustus

Bahkan, dari 92 pertandingan itu, sebanyak enam laga di antaranya akan digelar di tempat netral. Tempat netral dipilih agar tidak terjadi penumpukan suporter di luar stadion. Karena itu, wacana mengizinkan suporter masuk stadion di laga final Piala FA merupakan proyek ambisius yang dicanangkan FA.

Saat ini, Piala FA baru memasuki babak perempatfinal. Di babak tersebut akan melangsungkan empat pertandingan yakni Leicester City vs Arsenal, Newcastle United vs Manchester City, Sheffield United vs Arsenal dan Norwich City vs Manchester United.

Babak perempatfinal Piala FA rencananya digelar pada 27 atau 28 Juni 2020. Kemudian, babak semifinal bakal digelar di Stadion Wembley pada 11 dan 12 Juli 2020. Menarik menanti tim mana yang akhirnya keluar sebagai juara.