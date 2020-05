LIVERPOOL – Steven Gerrard hampir lima tahun lamanya meninggalkan skuad Liverpool. Setelah 17 tahun (1998-2015) membela skuad utama Liverpool, Gerrard memilih melanjutkan karier bersama LA Galaxy pada bursa transfer musim panas 2015.

Meski sudah lima tahun meninggalkan Liverpool, Gerrard masih memberikan kesan mendalam kepada skuad The Reds –julukan Liverpool. Hal itu terlihat saat Liverpool racikan Jurgen Klopp menggelar sesi latihan di Melwood pada Sabtu 30 Mei 2020, atau tepatnya di hari ulang tahun Steven Gerrard yang ke-40.

A special Melwood sing-a-long for Stevie's birthday 🥳🎶 pic.twitter.com/4A49XRnrxI— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) May 30, 2020