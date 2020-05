LIVERPOOL – Liga Inggris 2019-2020 akhirnya telah memutuskan untuk menggulirkan kembali kompetisi pada Rabu 17 Juni 2020. Dengan keputusan tersebut, maka kesempatan Liverpool untuk menjadi jawara Liga Inggris tak lama lagi akan segera tercapai.

Liverpool tepatnya hanya akan membutukan dua kemenangan lagi untuk bisa mendapatkan gelar juara yang sudah sangat lama tak pernah dirasakan oleh tim berjuluk The Reds itu. Jika semuanya berjalan lancar, maka Liverpool bakal menang di Stadion Anfield, tepatnya saat menjamu Crystal Palace, dan hal tersebut tentu sangatlah spesial bagi mereka.

Baca Juga: Inter Milan Akui Tengah Berbicara dengan PSG Terkait Masa Depan Icardi

Akan tetapi, laporan terbaru justru mengatakan ada beberapa pertandingan Liga Inggris yang nantinya berlangsung di tempat netral atau stadion yang bukan merupakan kandang dari kedua tim yang sedang bertanding. Permintaan itu diajukan langsung oleh pihak Kepolisian Inggris karena demi alasan keamanan.

Keenam pertandingan yang bakal berlangsung di tempat netral itu di antaranya adalah Manchester City vs Liverpool, Man City vs Newcastle United, Manchester United vs Sheffield United, Newcastle vs Liverpool, Everton vs Liverpool. Keenam laga itu dipilih berdasarkan kapan kira-kira Liverpool angkat mengangkat trofi Liga Inggris 2019-2020. Laga Liverpool vs Palace pun juga termasuk pertandingan yang akan dilakukan di tempat netral.

Keputusan itu dibuat agar menghindari peluang pendukung Liverpool merayakan kemenangan di sekitaran Stadion Anfield. Apalagi Liverpool juga bisa menjuarai Liga Inggris lebih cepat jika Man City kalah dari Arsenal dan tim asuhan Jurgen Kloop bisa menang atas Everton di Goodison Park. Jika skenario itu terjadi, maka lokasi pertandingan, yakni di Goodison Park ditakutkan bakal ramai didatangi para pendukung Liverpool. Alasan seperti itulah yang membuat pihak kepolisian setempat meminta kepada pihak penyelenggara agar ada beberapa laga yang digelar di tempat netral. “Diskusi kami dengan pihak Liga Inggris selama proses ini berlangsung positif, dengan fokus bersama pada prioritas kesehatan masyarakat. Mayoritas pertandingan yang tersisa akan dimainkan, di kandang-tandang sesuai jadwal, dengan sejumlah kecil pertandingan dimainkan di tempat netral, yang, bertentangan dengan beberapa laporan, belum disetujui,” bunyi keterangan pihak kepolisian Inggris, dikutip dari The Sun, Sabtu (30/5/2020). "Pandangan dan kesepakatan pasukan yang menjadi tuan rumah klub Liga Premier telah dicari dan di mana ada kekhawatiran, Liga Premier telah mendukung dalam memberikan fleksibilitas dalam mengatur tempat-tempat alternatif yang sudah diajukan,” tutup keterangan tersebut.