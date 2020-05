ROMA – Presiden Lazio, Claudio Lotito, bahagia Liga Italia 2019-2020 kembali bergulir. Lotito menilai bergulirnya Liga Italia bukan hanya kemenangan bagi dirinya maupun Lazio, namun untuk sepakbola Italia secara keseluruhan.

Pemerintah Italia memberi lampu hijau kepada Federasi Sepakbola Italia (FIGC) maupun Lega Serie A selaku operator kompetisi untuk menggulirkan kompetisi pada 20 Juni. Pada tanggal tersebut akan digelar empat laga tunda di pekan ke-25 yang belum sempat dimainkan imbas virus corona, yakni Inter Milan vs Sampdoria, Hellas Verona vs Cagliari, Torino vs Parma dan Atalanta vs Sassuolo.

(Laga Juventus vs Inter digelar tanpa penonton)

Setelah empat laga di atas dilangsungkan, seluruh kontestan Liga Italia 2019-2020 telah memainkan 26 pertandingan. Bergulirnya Liga Italia bak berkah bagi Gli Aquilotti –julukan Lazio. Dengan kompetisi kembali digulirkan, tim asuhan Simone Inzaghi itu dapat menjaga asa mereka memenangkan trofi Liga Italia 2019-2020.

Sebelum kompetisi ditangguhkan pada pekan ke-26, Lazio duduk di posisi dua dengan koleksi 62 angka, hanya tertinggal satu poin dari Juventus di puncak klasemen. Lazio pun digadang-gadang mampu menghentikan hegemoni Juventus di Liga Italia yang telah berlangsung dalam delapan musim terakhir.

Sebab, musim ini saja Lazio sudah dua kali mengalahkan Juventus. Kesempatan pertama, Lazio menang 3-1 atas Juventus di pekan ke-15 Liga Italia 2019-2020. Kemudian, kemenangan kedua tersaji pada 22 Desember 2019 saat mereka lagi-lagi menang 3-1 atas Juventus di Piala Super Italia 2019. “Ini (digulirkannya Liga Italia) bukan kemenangan Lotito, namun seluruh sepakbola Italia. Saya yakin dengan digulirkannya kembali kompetisi, sepakbola kami dapat mempertahankan standar kualitas tinggi yang diakui di seluruh dunia. Serie A merupakan salah satu kompetisi terpenting di dunia olahraga,” kata Lotito mengutip dari Football Italia, Jumat (29/5/2020).