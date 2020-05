FEDERASI Sepakbola Italia (FIGC) dan operator kompetisi (Lega Serie A) memastikan Liga Italia 2019-2020 kembali bergulir 20 Juni 2020. Di tanggal tersebut, akan digelar empat laga tunda di pekan ke-25 Liga Italia 2019-2020.

Sebanyak empat laga tunda yang dimaksud adalah Inter Milan vs Sampdoria, Hellas Verona vs Cagliari, Torino vs Parma dan Atalanta vs Sassuolo. Dengan digelarnya empat laga di atas, seluruh kontestan Liga Italia 2019-2020 telah memainkan 26 pertandingan musim ini.

(Inter akan menjamu Sampdoria pada 20 Juni 2020)

Baru pada 23-24 Juni 2020, seluruh kontestan Liga Italia akan melakoni pertandingan. Jadwal pun telah disusun Lega Serie A dan klub-klub diprediksi mesti memutar otak agar pemain mereka terhindar dari cedera.

Seperti diberitakan Football Italia, Jumat (29/5/2020), sisa Liga Italia 2019-2020 digulirkan dari 20 Juni hingga 2 Agustus 2020 untuk menyelesaikan 12 pekan tersisa. Agar kompetisi selesai tepat waktu, klub-klub bakal bermain dua kali dalam satu minggu!

Ambil contoh pada pekan ke-27 yang digelar 23-24 Juni 2020. Di tanggal tersebut, Juventus akan bertandang ke markas Bologna. Kemudian pada 27-28 Juni 2020, Juventus kembali bertarung dengan menjamu Lecce di Stadion Allianz.

Karena itu, masing-masing pelatih wajib putar otak agar para pemain mereka terhindar dari cedera. Sebab, fisik pemain bakal terkuras karena bermain sebanyak dua kali dalam satu pekan. Sebelum kompetisi ditangguhkan pada pekan ke-26, Juventus duduk di puncak klasemen dengan raihan 63 angka, unggul satu poin dari Lazio di posisi kedua. Berikut jadwal sisa Liga Italia 2019-2020, mengutip dari Football Italia: Week 25 (20-21 Juni) Atalanta-Sassuolo Inter-Sampdoria Torino-Parma Verona-Cagliari Week 27 (23-24 Juni) Atalanta-Lazio Bologna-Juventus Fiorentina-Brescia Genoa-Parma Hellas Verona-Napoli Inter-Sassuolo Lecce-Milan Roma-Sampdoria Spal-Cagliari Torino-Udinese Week 28 (27-28 Juni) Brescia-Genoa Cagliari-Torino Juventus-Lecce Lazio-Fiorentina Milan-Roma Napoli-Spal Parma-Inter Sampdoria-Bologna Sassuolo-Hellas Verona Udinese-Atalanta Week 29 (30 Juni-1 Juli) Atalanta-Napoli Bologna-Cagliari Fiorentina-Sassuolo Genoa-Juventus Hellas Verona-Parma Inter-Brescia Lecce-Sampdoria Roma-Udinese Spal-Milan Torino-Lazio Week 30 (4-5 Juli) Brescia-Hellas Verona Cagliari-Atalanta Inter-Bologna Juventus-Torino Lazio-Milan Napoli-Roma Parma-Fiorentina Sampdoria-Spal Sassuolo-Lecce Udinese-Genoa Week 31 (7-8 Juli) Atalanta-Sampdoria Bologna-Sassuolo Fiorentina-Cagliari Genoa-Napoli Hellas Verona-Inter Lecce-Lazio Milan-Juventus Roma-Parma Spal-Udinese Torino-Brescia Week 32 (11-12 Juli) Brescia-Roma Cagliari-Lecce Fiorentina-Hellas Verona Genoa-Spal Inter-Torino Juventus-Atalanta Lazio-Sassuolo Napoli-Milan Parma-Bologna Udinese-Sampdoria Week 33 (14-15 Juli) Atalanta-Brescia Bologna-Napoli Lecce-Fiorentina Milan-Parma Roma-Hellas Verona Sampdoria-Cagliari Sassuolo-Juventus Spal-Inter Torino-Genoa Udinese-Lazio Week 34 (18-19 Juli) Brescia-Spal Cagliari-Sassuolo Fiorentina-Torino Genoa-Lecce Hellas Verona-Atalanta Juventus-Lazio Milan-Bologna Napoli-Udinese Parma-Sampdoria Roma-Inter Week 35 (21-22 Juli) Atalanta-Bologna Inter-Fiorentina Lazio-Cagliari Lecce-Brescia Parma-Napoli Sampdoria-Genoa Sassuolo-Milan Spal-Roma Torino-Hellas Verona Udinese-Juventus Week 36 (25-26 Juli) Bologna-Lecce Brescia-Parma Cagliari-Udinese Genoa-Inter Hellas Verona-Lazio Juventus-Sampdoria Milan-Atalanta Napoli-Sassuolo Roma-Fiorentina Spal-Torino Week 37 (28-29 Juli) Cagliari-Juventus Fiorentina-Bologna Hellas Verona-Spal Inter-Napoli Lazio-Brescia Parma-Atalanta Sampdoria-Milan Sassuolo-Genoa Torino-Roma Udinese-Lecce Week 38 (1-2 Agustus) Atalanta-Inter Bologna-Torino Brescia-Sampdoria Genoa-Hellas Verona Juventus-Roma Lecce-Parma Milan-Cagliari Napoli-Lazio Sassuolo-Udinese Spal-Fiorentina