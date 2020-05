LONDON – Premier League selaku operator kompetisi mengumumkan Liga Inggris 2019-2020 kembali bergulir pada Rabu 17 Juni 2020. Rencananya, kompetisi bakal dilangsungkan dari 17 Juni 2020 hingga 26 Juli 2020.

Setelah mengumumkan jadwal comeback Liga Inggris, bagaimana dengan turnamen sepakbola tertua di Tanah Inggris, Piala FA? Seperti diberitakan The Sun, Jumat (29/5/2020), Piala FA 2019-2020 bisa diselesaikan pada Sabtu 1 Agustus 2020.

(Penampakan trofi Piala FA)

Ketika ditangguhkan akibat virus corona, Piala FA sudah memasuki babak perempatfinal. Sebanyak empat laga di perempatfinal mempertemukan Leicester City vs Arsenal, Newcastle United vs Manchester City, Sheffield United vs Arsenal dan Norwich City vs Manchester United.

Lantas, kapan babak perempatfinal bakal diselenggarakan? Masih menurut The Sun, turnamen kemungkinan digelar akhir Juni atau awal Juli 2020. Setelah itu, babak semifinal dilangsungkan beberapa hari setelah Liga Inggris 2019-2020 berakhir pada 26 Juli 2020.

Kemudian, laga final akan digelar di Stadion Wembley pada 1 Agustus 2020. Melihat daftar klub di atas, siapa yang akan menjadi juara? Mengingat dalam empat musim terakhir juara Piala FA selalu berbeda-beda, tim mana pun bisa keluar sebagai kampiun. Uniknya, juara Piala FA dalam empat musim terakhir masih eksis di babak perempatfinal musim ini. Mereka ialah Manchester United (2015-2016), Arsenal (2016-2017), Chelsea (2017-2018) dan Manchester City (2018-2019).