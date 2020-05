NYON – Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) awalnya akan menyelenggarakan semifinal dan final Liga Champions di Stadion Ataturk Olympic, Turki, pada pertengahan hingga pengujung Agustus 2020. Hanya saja kabar terbary, lokasi pertandingan final four Liga Champions 2019-2020 dilaporkan bakal diubah.

Seperti diberitakan Football Italia, Jumat (29/5/2020), babak semifinal dan final Liga Champions akan diselenggarakan di Jerman. Sejauh ini belum diketahui secara pasti alasan UEFA memilih Jerman sebagai lokasi pertandingan.

(Laga Juventus vs Lyon digelar 7 atau 8 Agustus 2020)

Namun, ditunjuknya Jerman bukan tak mungkin karena mereka tercatat sebagai kompetisi elite pertama Eropa yang menggelar pertandingan di tengah pandemi virus corona. Bergulir sejak 16 Mei 2020, Liga Jerman bakal berakhir di pengujung Juni 2020.

Lantas, sejatinya kapan Liga Champions 2019-2020 kembali menggulirkan pertandingan? Menurut laporan media-media Eropa, Liga Champions kembali dilangsungkan pada 7-8 Agustus 2020.

Pada tanggal tersebut akan digelar empat laga leg II babak 16 besar Liga Champions 2019-2020 yang belum sempat diselenggarakan, karena lebih dulu dihentikan virus corona. Sebanyak empat laga yang dimaksud adalah Manchester City vs Real Madrid, Juventus vs Lyon, Bayern Munich vs Chelsea dan Barcelona vs Napoli.

Nantinya, empat dari delapan tim di atas akan melaju ke perempatfinal, menyusul empat tim lain yang lebih dulu memesan tempat di delapan besar. Sebelumnya, empat tim yang lebih dulu memastikan tempat di perempatfinal adalah Atletico Madrid, RB Leipzig, Paris Saint-Germain dan Atalanta. Berikut prakiraan jadwal sisa Liga Champions 2019-2020: Babak 16 besar 7 Agustus 2020 Manchester City vs Real Madrid (2-1) Juventus vs Lyon (0-1) 8 Agustus 2020 Bayern Munich vs Chelsea (3-0) Barcelona vs Napoli (1-1) Perempatfinal Leg I (11-12 Agustus) Leg II (14-15 Agustus) Semifinal Leg I (18-19 Agustus) Leg II (21-22 Agustus) Final 29 Agustus