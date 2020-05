ROMA – Menteri Olahraga Italia, Vincenzo Spadafora, mengeluarkan dua tanggal alternatif comeback Liga Italia 2019-2020, yakni 13 atau 20 Juni 2020. Kemudian pada pembicaraan lanjutan yang dilakukan operator kompetisi (Lega Serie A) pada Selasa 26 Mei 2020, kompetisi kemungkinan kembali digulirkan pada 13 Juni 2020.

Seperti diberitakan Football Italia, Rabu (27/5/2020), Lega Serie A bakal menyelenggarakan comeback kompetisi pada 13-14 Juni 2020. Di tanggal tersebut bakal digelar empat laga tunda di pekan ke-25 Liga Italia 2019-2020 yang sedianya diselenggarakan pada 23 Februari 2020.

(Laga Juventus vs Inter di pekan ke-26 Liga Italia 2019-2020)

Sebanyak empat laga tunda yang dimaksud mempertemukan Inter Milan vs Sampdoria, Hellas Verona vs Cagliari, Torino vs Parma dan Atalanta vs Sassuolo. Sekadar informasi, ditundanya empat laga di atas merupakan momen pertama kali pertandingan mengalami penundaan imbas virus corona.

Setelah empat laga pekan ke-25 ditunda, untungnya seluruh pertandingan pada pekan ke-26 dapat diselenggarakan. Karena itu, saat ini mayoritas kontestan Liga Italia 2019-2020 telah memainkan 26 pertandingan.

Tercatat hanya delapan tim yang baru melakoni 25 pertandingan, yakni tim-tim yang belum sempat menjalani laga pekan ke-25. Karena itu, pada praktiknya jika tidak menghitung laga tunda, Liga Italia 2019-2020 baru bergulir pada 20 Juni 2020. Sebelum kompetisi ditangguhkan pada pekan ke-26, Juventus duduk di puncak klasemen dengan koleksi 63 angka, unggul satu poin dari Lazio di tempat kedua. Melihat fakta di atas, persaingan memperebutkan gelar juara Liga Italia musim ini diyakini bakal sengit hingga akhir.