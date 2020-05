MADRID – Pemegang hak siar Liga Spanyol, beIN Sports, mengonfirmasi kompetisi kembali bergulir pada Kamis 11 Juni 2020. Konfirmasi dari Bein Sports lebih cepat dari operator kompetisi Liga Spanyol (LFP) yang hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait jadwal pasti bergulinya pertandingan.

"BREAKING NEWS! LaLiga kembali 11 Juni. Tangkap semua aksinya di beIN Sports,” tulis akun Twitter @beINSPORTS_EN.

BREAKING NEWS! LaLiga is back on June 11! Catch all of the action with beIN SPORTS.