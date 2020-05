WATFORD – Tes Virus Corona (COVID-19) putaran pertama telah dilakukan pada 17 dan 18 Mei. Pada tes putaran pertama itu, ditemukan enam hasil positif, yang tiga di antaranya berasal dari Watford. Bek Watford, Adrian Mariappa, telah mengakui bahwa dirinya merupakan salah satu dari tiga orang Watford yang positif Virus Corona.

Tanggapan publik terhadap tiga hasil positif di Watford beragam, ada yang memberi dukungan moral tetapi terdapat pula yang menyindir. Beberapa orang menyindir Watford dengan sengaja memanfaatkan situasi itu untuk mendesak Liga Inggris 2019-2020 dibatalkan sehingga tidak ada degradasi.

So let me explain our tactic : we are doing one injection of #covid19 once a week. We draw the player/membre of staff who get it like this we are sur that we never play again and avoid relegation 🤦🏾‍♂️#watfordfc https://t.co/FdfMF4vqoB— Christian Kabasele (@chriskabasele27) May 23, 2020