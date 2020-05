MANCHESTER – Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, menaruh respek terhadap seluruh umat muslim dunia. Pada perayaan Idul Fitri yang bertepatan pada hari ini, (24/5/2020), Ferdinand tak ketinggalan untuk memberi ucapan selamat.

Melalui akun Twitter-nya, Ferdinand mengucapkan selamat kepada pengikutnya yang merayakan Idul Fitri. Ia pun turut mendoakan para pengikutnya yang berada dalam kondisi sehat dan merasa terbekati dengan perayaan Idul Fitri 1441 H.

Morning morning people... wanting to wish everyone a blessed & safe #EidMubarak 🌙

Enjoy!

RF pic.twitter.com/fnzHOz8eUA— Rio Ferdinand (@rioferdy5) May 24, 2020