MILAN – Mantan pelatih Inter Milan, Luigi Simoni telah meninggal dunia pada Jumat 22 Mei 2020. Pelatih yang sempat menangani Inter di era 1997-1998 tersebut tutup usia di umur 81 tahun.

Kabar duka itu pun pertama kali disampaikan langsung oleh pihak Inter. Melalui twitter resmi mereka, Inter menyampaikan kabar duka tersebut sekaligus berterima kasih kepada Simoni atas segala kontribusinya terhadap klub berjuluk Nerazzurri itu.

Gigi #Simoni has sadly left us today, 22 May. Not just any date, the most Inter-related date of all.



Farewell Gigi, we'll miss you 👉 https://t.co/DWMZ6WINer#FCIM