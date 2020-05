PHAYAO – Liverpool belum dinobatkan sebagai juara, mengingat Liga Inggris 2019-2020 belum digulirkan kembali. Hanya saja, sejumlah fans Liverpool di Thailand sudah merayakan parade gelar juara terlebih dulu meski The Reds –julukan Liverpool– belum disahkan menjadi kampiun.

Seperti diberitakan Sportbible, Kamis (21/5/2020), seorang pengusaha asal Thailand bernama Kongkiat Inthraseesangwon membeli tiga buah truk seharga 10 juta baht atau setara Rp4,62 miliar.

Kemudian, truk-truk tersebut diberi ornamen yang mengidentitaskan sebagai Liverpool. Truk tersebut dipenuhi ornamen berwarna merah yang merupakan warna kebesaran Liverpool, plus ditaruh logo The Reds dan bacaan “You’re Never Walk Alone. Lantas, apa alasan Kongkiat melakukan aksi di atas?

“Awalnya saya berencana menggelar parade gelar juara Liverpool bersama suporter lainnya menggunakan truk ini. Namun, karena pandemi, kompetisi ditangguhkan. Karena itu, saya melakukan perayaan terlebih dulu,” kata Kongkiat mengutip dari Sportbible, Kamis (21/5/2020).

“Saya tidak masalah uang saya keluar banyak untuk parade ini. Terpenting Liverpool akan menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kali dalam 30 tahun terakhir. Saya pikir fans Liverpool berhak merayakannya. Lagipula, setelah perayaan truk ini bisa saya gunakan untuk bisnis saya,” lanjut pria asal Phayao tersebut. Jika tidak ada aral melintang, Liga Inggris 2019-2020 bakal kembali bergulir pada 12 Juni 2020. Andai kembali digulirkan, Liverpool sudah sangat dekat dengan gelar juara. Sebelum kompetisi ditangguhkan pada pekan ke-29, Liverpool mengoleksi 82 angka, unggul 25 poin dari Manchester City di tempat kedua. Untuk menjadi juara, Liverpool hanya membutuhkan tambahan enam poin dari sembilan pertandingan tersisa.