NEWCASTLE – Jika proses akuisisi yang dilakukan oleh putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, berjalan lancar maka Newcastle United akan memiliki pasokan dana berlimpah. Mantan kiper Newcastle, Shay Given pun menilai The Magpies akan bisa menyaingi Manchester City dalam waktu dekat.

Man City dan Chelsea sejatinya adalah dua klub yang merasakan dampak besar setelah diakuisisi oleh pemilik baru. Sebab, mereka jadi memiliki modal untuk berbelanja pemain top dan bersaing memperebutkan gelar juara. Menurut Given, Newcastle juga akan berjalan ke arah .

Given sadar bahwa saat ini tidak mudah untuk bisa langsung belanja secara besar-besaran, mengingat pengawasan financial fair play (FFP) sangat ketat. Akan tetapi, ia yakin Newcastle tak membutuhkan waktu lama dalam membangun skuad jika di setiap bursa transfer The Magpies benar-benar membeli yang tepat. Apalagi, karena mereka juga sudah bisa menyaingi Man City dalam perburuan pemain.

“Mungkin lebih sulit sekarang dibandingkan dengan City dengan financial fair play. Saya pikir mereka semakin ketat sejak Man City datang. Tapi Newcastle memiliki tim yang layak. Jika mereka menambahkan empat, lima, enam pemain yang benar-benar bagus, mereka bisa berada di enam atau tujuh teratas,” ujar Given, menyadur dari Goal, Selasa (18/5/2020).

“Kemudian, jika mereka menambah enam atau tujuh pemain lagi, mereka akhirnya bisa sampai di sana. Newcastle sudah memiliki stadion. Kota akan ramai dan para penggemar akan mengantre keluar gerbang untuk masuk,” lanjutnya.

"Setelah Anda mendapatkan satu atau dua nama besar di pintu, maka akan ada beberapa pemain dengan pemikiran, 'Jika dia bergabung, saya ingin pergi juga.' Sungguh mengasyikkan mendengar tentang beberapa pemain yang mungkin datang ke klub. Gareth Bale disebut-sebut kemarin, Kalidou Koulibaly juga,” pungkas Given.

(Ram)