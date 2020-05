LEAGUE Two atau Liga Dua Inggris memastikan akan menyudahi kompetisi mereka lebih cepat karena wabah virus corona. Keputusan itu diambil setelah 24 tim yang berpartisipasi di ajang League Two tersebut mengadakan sebuah rapat pada Jumat (15/5/2020) untuk membahas kelanjutan dari kompetisi mereka.

Menurut laporan dari Sky Sport, Jumat (15/5/2020), dari hasil rapat itu ke-24 tim secara bulat sepakat untuk mengakhiri kompetisi tingkat keempat dalam sistem liga sepakbola Inggris lebih cepat. Dalam pertemuan itu mereka juga memutuskan untuk tetap ada tiga tim yang dipromosikan langsung ke kompetisi League One atau Liga Satu Inggris, dan promosi yang harus melalui babak play-off juga tetap diadakan.

Jadi, Crewe Alexandra, Swindon Town, dan Plymouth Argyle dipastikan menjadi tiga tim yang otomatis dipromosikan ke League One. Lalu Exeter City, Cheltenham Town, Colchester United, dan Northampton Town bakal menjadi tim yang harus melalui babak play-off jika ingin dipromosikan ke League One.

Menariknya, dua tim terbawah klasemen League Two dipastikan takkan didegradasi ke National League atau Liga Nasional di musim ini. Dengan begitu, Stevenage dan Macclesfield dipastikan akan tetap tampil di League Two pada musim 2020-2021 mendatang meski saat ini mereka berada di dua posisi terbawah klasemen.

Akan tetapi, keputusan rapat dari 24 tim League Two itu baru bisa terjadi dan terlaksana andai kata sudah mendapatkan persetujuan dari pihak Federasi Sepakbola Inggris (FA) dan pihak Kejuaraan EFL atau yang akrab disebut kompetisi The Championship.

Andai kata EFL dan FA menyetujui keinginan ke-24 klub League Two untuk menyelesaikan kompetisi lebih cepat, maka ajang tersebut dipastikan langsung disudahi. Sementara itu, dari pihak League One masih belum menemukan kata sepakat mengenai bagaimana kelanjutan dari kompetisi tersebut dalam rapat yang mereka adakan di hari yang sama dengan League Two. Karenanya pada Senin 18 Mei 2020 mendatang, seluruh klub League One bakal melakukan pertemuan kembali.