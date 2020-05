MANCHESTER – Marcus Rashford kini berstatus sebagai andalan Manchester United dan Tim Nasional Inggris. Jika tidak mengalami cedera atau terkena akumulasi kartu, posisi winger kiri bakal diisi pemuda 22 tahun tersebut.

Namun, sebelum menjadi pesepakbola top seperti saat ini, Rashford melaluinya lewat perjuangan ekstra. Baru-baru ini di akun Twitter-nya @MarcusRashford, Rashford mengunggah sebuah foto ketika dirinya masih berusia 10 tahun atau tepatnya pada 2007.

Blessing the timeline with a little throwback this Thursday ♥️☺️ pic.twitter.com/5CLEhbd31X— Marcus Rashford (@MarcusRashford) May 14, 2020