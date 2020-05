LIVERPOOL - Abu Dhabi United Group (ADUG) Investment and Development Ltd. membeli Manchester City pada 2008. Sejak saat itu, The Citizens –julukan Man City– jadi salah klub terkaya di Liga Inggris. Bahkan, Man City jug masuk jajaran klub terkaya di dunia.

Namun, Liverpool hampir merebut status Man City itu jika ADUG jadi membeli The Reds –julukan Liverpool. Hal itu diungkapkan oleh legenda Liverpool, Graeme Souness. Souness mendapatkan informasi itu dari orang terpercaya.

Souness menceritakan sekira 12 atau 13 tahun lalu ketika sedang liburan dengan keluarganya di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), dia bertemu dengan seseorang bernama Amanda Staveley. Amanda adalah orang yang membawa ADUG ke Inggris untuk membeli Man City.

Pada kesempatan itu, Amanda mengaku kepada Souness bahwa dirinya adalah penggemar Liverpool. Souness lalu bertanya mengapa dirinya tidak membawa ADUG untuk membeli Liverpool sebelum Man City. Amanda mengaku sudah melakukan itu, tetapi pemilik Liverpool sebelumnya, Tom Hicks dan George Gillett, enggan berpisah dengan tim yang bermarkas di Anfield Stadium itu.

Alhasil, ADUG pergi dan membeli Man City dengan tujuan membangun dinasti baru di sepakbola Inggris. Sementara itu, Liverpool berpindah kepemilikan dari Hicks dan Gillet ke tangan Fenway Sports pada 2010. “Saya pergi ke Dubai, 12, 13 tahun yang lalu. Tinggal di Atlantis Hotel, tiba sore hari. Berjalan di sekitar hotel bersama istri dan anak saya dan pergi ke restoran Nobu yang kosong hanya setelah makan siang. Di jalan keluar seseorang datang dan memperkenalkan diri, lalu seorang wanita datang dia memperkenalkan dirinya sebagai Amanda. 'Saya seorang pendukung Liverpool,” ujar Souness, menyadur dari Sportsmole, Kamis (14/5/2020). "Selama pembicaraan dia berkata, 'saya bertanggung jawab membawa keluarga Abu Dhabi ke Man City,' dan saya berkata, 'tapi lima menit yang lalu Anda mengatakan Anda adalah pendukung Liverpool, mengapa Anda tidak membawa mereka ke Liverpool?” jelasnya. "Dia berkata, ‘’Saya mencoba dan saya mencoba tetapi Gillett dan Hicks sangat sulit untuk ditangani, mereka pergi pada akhirnya," pungkasnya.