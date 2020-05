MILAN – Pelatih Inter Milan, Antonio Conte tak terlihat ketika timnya sudah kembali menjalani sesi latihan individu di markas latihan mereka pada Sabtu 9 Mei 2020 kemarin. Menurut laporan dari Football Italia, Minggu (10/5/2020), Conte memang tak hadir di sesi latihan tersebut karena belum melakukan tes swab.

Seperti yang diketahui, beberapa hari yang lalu para penggawa Inter dan staf klub sudah melakukan berbagai tes medis untuk mengecek kesehatan mereka. Hasil yang keluar pun memastikan para pemain dan staf Inter itu negatif dari virus corona.

Baca Juga: Diego Godin Nilai Persiapan Taktik Conte Lebih Intens ketimbang Simeone

📹 | VIDEO



The first footage of our players in individual training at the Suning Training Centre! 👇#ForzaInter pic.twitter.com/hmWgWjRVk4