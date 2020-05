BARCELONA – Lama tak melakukan olahraga yang ketat tampaknya telah membuat bek andalan Barcelona, Samuel Umtiti cedera saat melakoni latihan bersama timnya di Ciustat Esportiva Joan Gamper. Ya, Umtiti dipastikan mengalami cedera betis kanan dan akan terus dipantau perkembangannya oleh pihak klub.

“Samuel Umtiti mengalami cedera pada bagian betis kaki kanannya. Kemajuan dari cederanya itu akan menentukan siap atau tidaknya dia di sesi latihan selanjutnya,” tulis pernyataan Barcelona di twitter resmi mereka, Minggu (10/5/2020).

