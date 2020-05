LIVERPOOL – Liga Inggris 2019-2020 baru melangsungkan 29 pekan, namun media asal Inggris BBC sudah melakukan jajak pendapat dalam beberapa minggu terakhir untuk menentukan siapa pemain terbaik kompetisi musim ini. Setelah melakukan survei kepada para pembaca setia BBC, kapten Liverpool Jordan Henderson terpilih sebagai pemain terbaik Liga Inggris 2019-2020.

Gelandang 29 tahun itu meraih penghargaan di atas setelah meraup 23 persen suara. Keluarnya Henderson sebagai pemenang tidaklah mengejutkan. Mantan pemain Sunderland itu tampil luar biasa musim ini.

Liverpool captain Jordan Henderson wins the #PremierLeague Player of the Season with 23% of the votes!



Live: https://t.co/dN4rVzJ7LK#bbcfootball pic.twitter.com/gFdhLEB1aJ— Match of the Day (@BBCMOTD) May 7, 2020