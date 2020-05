View this post on Instagram

PERSELA LAMONGAN hari ini menyumbangkan hasil lelang jersey ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Ada baju APD hingga berbagai perlengakapn medis. Manajer Persela Lamongan, Edy Yunan Achmadi membenarkan jika hari ini Persela sudah menyumbangkan hasil lelang mereka ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Lamongan. Semoga pandemi ini lekas berlalu, dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. SC: DM jika ini video mu! #persela #banggapersela #lamonganmelawan