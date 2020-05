MONACO – Gelandang AS Monaco, Cesc Fabregas, menilai Barcelona wajib disematkan sebagai juara jika Liga Spanyol 2019-2020 dibatalkan. Pesepakbola berpaspor Spanyol itu berkaca dari keputusan yang diambil operator Liga Prancis (LFP).

Saat itu, LFP tidak bisa melanjutkan kompetisi karena pemerintah Prancis melarang penyelenggaraan kompetisi hingga September 2020. Otomatis jika kompetisi tak bisa digelar hingga September, Liga Prancis 2019-2020 yang menyisakan 10 pekan tak bisa dilanjutkan.

(PSG dinobatkan sebagai juara Liga Prancis 2019-2020)

Sekadar informasi, presiden UEFA Aleksander Ceferin memberi batas waktu kepada kompetisi Eropa untuk menyelesaikan pertandingan paling lambat di minggu pertama Agustus 2020. Sebab, pada medio Agustus 2020, UEFA akan menggulirkan kelanjutan Liga Champions dan Liga Eropa 2019-2020.

Meski kompetisi dibatalkan, Paris Saint-Germain (PSG) dinobatkan sebagai juara Liga Prancis 2019-2020. LFP menjadikan rataan poin per pertandingan sebagai acuan untuk menentukan tim juara. Setelah dibagi rata-rata, PSG mengoleksi 2,52 poin per pertandingan. Sementara itu, Marseille yang menempati posisi dua hanya mendapatkan rata-rata dua poin per laga.

Bagaimana dengan kondisi Liga Spanyol saat ini? Jarak poin antara Barcelona selaku pemuncak klasemen dengan Real Madrid di posisi kedua sangat tipis. Saat ini Barcelona mengoleksi 58 angka, unggul dua poin dari Madrid di tempat kedua. Jika mengikuti cara yang sama dengan Prancis, rata-rata poin Barcelona adalah 2,14 poin, masih unggul dari Madrid yang mengemas 2,07 angka. “Jika Liga Spanyol dibatalkan seperti di Prancis, Barcelona akan ditunjuk sebagai pemenang. Kami membatalkan kompetisi bukan karena kami tidak menyukainya, namun karena memang sudah tak mungkin lagi dilanjutkan,” kata Fabregas yang dari 2011 hingga 2014 membela Barcelona, mengutip dari Sportskeeda, Kamis (7/5/2020).