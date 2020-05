TURIN – Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) sudah menemukan tanggal tepat untuk mengggulirkan lanjutan Liga Champions 2019-2020. Seperti diberitakan Daily Mail, Kamis (7/5/2020), Liga Champions 2019-2020 bakal kembali bergulir pada Sabtu 8 Agustus 2020 waktu setempat atau 9 Agustus 2020 dini hari WIB.

Laga Juventus vs Olympique Lyon di leg II babak 16 besar Liga Champions 2019-2020 ditunjuk sebagai match pembuka. Sekadar informasi, sebelum kompetisi ditangguhkan, masih ada empat pertandingan di leg II babak 16 besar Liga Champions 2019-2020 yang belum digelar.

(Juventus kalah 0-1 dari Lyon di leg I)

Sebanyak empat pertandingan itu meliputi Manchester City vs Real Madrid, Juventus vs Lyon, Bayern Munich vs Chelsea dan Barcelona vs Napoli. Nantinya, tim-tim yang unggul secara agregat bakal lolos ke perempatfinal mengikuti jejak empat tim lainnya, yakni Paris Saint-Germain, RB Leipzig, Atalanta dan Atletico Madrid.

Setelah babak 16 besar rampung, fase perempatfinal bakal digelar dalam dua leg, yakni pada 11-12 dan 14-15 Agustus. Kemudian, dua pertandingan semifinal bakal dilangsungkan pada 18-19 Agustus dan 21-22 Agustus. Selanjutnya, partai final bakal diselenggarakan di Stadion Ataturk, Turki pada 29 Agustus 2020.

Laga Final Liga Champions 2019-2020 pun menjadi tirai penutup kompetisi sepakbola Eropa musim ini. Sebab, mayoritas kompetisi yang menggulirkan kompetisi sejak Agustus/September 2019 bakal menyelesaikan kompetisi mereka pada minggu pertama Agustus 2020. Meski Liga Belanda dan Liga Prancis takkan melanjutkan musim, sejumlah kompetisi masih optimistis dapat melangsungkan pertandingan. Liga Inggris kemungkinan digelar 12 Juni, begitu juga dengan Liga Italia dan Spanyol yang menggulirkan pertandingan medio Juni 2020. Bahkan, Liga Jerman bakal melangsungkan kembali kompetisi mereka pada 15 Mei 2020.