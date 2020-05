JEONJU – Mantan asissten Jose Mourinho, Jose Morais membeberkan kehebatan Mourinho sebagai pelatih. Menurut Morais, Mourinho memiliki keterampilan dan kualitas yang spesial sebagai seorang pelatih. Apa yang diungkapkan Morais menjelaskan mengapa Mourinho dijuluki The Special One.

Morais menjadi asisten Mourinho saat dia melatih Porto, Inter Milan, Real Madrid dan Chelsea. Morais hampir selalu ada di samping Mourinho saat The Special One mengukir prestasi dengan tim yang diasuhnya. Maka tidak aneh jika Morais sangat mengenal The Spesial One.

“Sangat fantastis bekerja dengan orang seperti dia (Mourinho). Bagi saya, dia memiliki keterampilan dan kualitas yang spesial,” ujar Morais, menyadur dari Sportskeeda, Rabu (6/5/2020).

BACA JUGA: Gara-Gara Lockdown, Mourinho Saksikan Laga Ulang Timnya di Final Liga Champions

Selain memiliki keterampilan dan kualitas yang luar biasa, Morais menyebut Mourinho juga memiliki kepemimpinan serta manajemen yang bagus. Meski Mourinho beberapa kali berselisih paham dengan para pemain asuhannya, tetapi itu tidak mengubah pandangan Morais.

Morais menyatakan The Spesial One mampu menyatukan para pemain menjadi tim yang kuat, dan menciptakn mental pemenang. Itu yang membuat Mourinho mampu menempatkan namanya di daftar pelatih hebat dalam sejarah sepakbola. “Pengaruh yang dia berikan kepada pemain menciptakan dampak, menjadikan mereka juara, sangat fantastis. Dia melakukannya dengan cara yang sangat khusus dan sederhana. Dia memiliki karakter, kharisma, banyak pengetahuan tentang cara melatih pemain dengan berbagai jenis ide. Dia mampu menyatukan mereka untuk membuat tim yang kuat dan menciptakan mental pemenang. Inilah yang membuatnya jadi seorang pelatih istimewa,” pungkasnya.