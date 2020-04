LONDON – Arsenal menjadi klub Liga Inggris pertama yang menggelar latihan semenjak kompetisi ditangguhkan pada 13 Maret 2020 imbas pandemi virus corona. Setelah absen berlatih di Colney – markas latihan Arsenal– selama 47 hari, David Luiz dan kawan-kawan kembali berlatih pada Senin 28 April 2020.

Sebanyak 25 pemain Arsenal datang ke Colney menggunakan kendaraan pribadi masing-masing. Mereka pun sudah mengenakan baju latihan sedari rumah. Sekadar informasi, manajemen Arsenal mengunci seluruh bagian Colney, kecuali satu lapangan yang digunakan Gabriel Martinelli serta kolega untuk berlatih.

(Tampak pemain Arsenal sedang berlatih. Foto: BBC)

BACA JUGA: Jersey Lawas Maradona Terjual Ratusan Juta Rupiah untuk Perangi Virus Corona

Arsenal players were the first to return to training today pic.twitter.com/D2vSWRNoHL— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 27, 2020