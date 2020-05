NYON – Presiden UEFA, Aleksander Ceferin, akan memimpin pertemuan dengan 55 negara anggota mereka pada Selasa 21 April 2020. Hal yang akan dibahas soal kelanjutan kompetisi antarklub Eropa, Liga Champions 2019-2020.

Dalam pembicaraan sebelumnya, Liga Champions 2019-2020 diharapkan kembali bergulir pada Juli dan selesai Agustus 2020. Hanya saja, berhubung kompetisi-kompetisi elite Eropa baru akan menyelesaikan kompetisi medio Juli 2020, UEFA dilaporkan akan mengalah.

(Laga Juventus vs Lyon digelar 7 atau 8 Agustus 2020)

Mereka siap memundurkan sisa Liga Champions 2019-2020 menjadi Agustus 2020. Nantinya, sisa pertandingan di Liga Champions 2019-2020 akan diselesaikan selama tiga minggu di bulan kedelapan masehi tersebut.

Menurut laporan Sky Sport Italia, Senin (30/4/2020), sisa leg II babak 16 besar yang mempertemukan Juventus vs Lyon, Barcelona vs Napoli, Bayern Munich vs Chelsea dan Real Madrid vs Manchester City akan diselenggarakan pada 7-8 Agustus 2020.

Kemudian, leg I perempatfinal Liga Champions 2019-2020 dilangsungkan pada 11-12 Agustus 2020, dan leg II dilangsungkan 14-15 Agustus 2020. Untuk semifinal, bakal diselenggarakan pada 18-19 Agustus (leg I) dan 21-22 Agustus (leg II). Sementara itu, partai puncak yang dilangsungkan di Stadion Ataturk Istanbul bakal digelar pada 29 Agustus 2020. Karena itu, menarik menanti kelanjutan sisa Liga Champions 2019-2020 yang diharapkan dapat diselesaikan di atas lapangan hijau.