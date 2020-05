18 April menjadi hari cukup spesial untuk para pencinta sepakbola. Sebab di tanggal tersebut, tepatnya 13 tahun lalu, seorang Lionel Messi berhasil membuat sebuah gol indah di ajang Copa del Rey musim 2006-2007.

Bisa dikatakan spesial karena Messi mampu menciptakan gol yang sangat luar biasa dengan melewati banyak pemain Getafe. Bahkan gol tersebut disama-samai dengan aksi Diego Maradona dulu.

Baca Juga: Ter Stegen Tak Ragu dengan Masa Depan Messi di Barcelona

#OnThisDay | April 18, 2007



In the first leg of the Copa del Rey semifinals, the 19-year-old future goat Leo #Messi takes the ball in Barça's half and blows past Getafe to score one of the most astounding goals ever witnessed. 😳🤯 pic.twitter.com/GmG9mjF1pk