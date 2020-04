MADRID – Belum sampai sepekan Atletico Madrid berduka lantaran mantan pelatih mereka, yakni Radomir Antic meninggal dunia, kini satu legenda klub tersebut juga dikabarkan telah wafat. Adalah Miguel Jones yang telah pergi pada Rabu 8 April 2020 malam WIB.

Jones dikabarkan meninggal di usia 81 tahun. Kabar duka itu langsung tersebar usai Atletico mengumumkan meninggalnya pemain legenda mereka tersebut di media sosial resmi klub Los Rojiblancos.

We're mourning the passing of club legend Miguel Jones, who will forever live in our hearts. May he rest in peace. pic.twitter.com/Vx69lPzFPX