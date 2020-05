NYON – Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) memutuskan untuk menunda kompetisi Liga Champions dan Liga Eropa 2019-2020 hingga Juli dan Agustus. Keputusan ini dibuat menyusul pandemi virus Corona yang telah merusak seluruh jadwal kompetisi sepakbola di Eropa maupun dunia.

Pada hari ini, (1/4/2020) malam WIB, UEFA memang mengadakan pertemuan dengan 55 asosiasi sepakbola Eropa untuk membahas rencana kompetisi mendatang yang sempat mengalami penundaan. Berdasarkan laporan dari Daily Mail, UEFA pun telah memutuskan untuk memindahkan lanjutan Liga Champions dan Liga Eropa 2019-2020 ke Juli dan Agustus.

Sementara itu, semua pertandingan internasional yang dijadwalkan pada Juni kemungkinan akan ditunda sampai musim gugur. Keputusan tersebut dibuat untuk memberikan jalan bagi kompetisi domestik dalam menyelesaikan musim 2019-2020.

Sejauh ini kompetisi Liga Champions 2019-2020 masih ada yang memainkan babak 16 besar. Sebut saja seperti laga Chelsea vs Bayern Munich, Lyon vs Juventus, Real Madrid vs Manchester City, dan Napoli vs Barcelona.

Keempat laga tersebut belum menjalani laga leg kedua karena mengalami penundaan akibat pandemi virus Corona. Sementara itu, empat tim sudah memastikan diri lolos ke perempatfinal seperti Paris Saint-Germain, Atalanta, Atletico Madrid, dan RB Leipzig. Pada kompetisi Liga Eropa kompetisi sudah memasuki babak 16 besar. Beberapa tim pun sudah menjalani laga leg pertama. Sedangkan leg kedua belum berjalan karena pertandingan harus ditunda akibat pandemi virus Corona.