MADEIRA – Megabintang Juventus, Cristiano Ronaldo tengah melakukan karantina mandiri di Madeira, Portugal. Wabah virus Corona (COVID-19) yang melanda Italia membuat kompetisi dihentikan sementara waktu sehingga Ronaldo pun memilih untuk pulang ke kampung halamannya.

Ronaldo tahu bahwa situasi sulit akibat virus Corona tidak hanya terjadi di Italia saja melainkan juga seluruh dunia. Apalagi, WHO (Badang Kesehatan Dunia) telah menetapkan virus Corona sebagai pandemi karena penyebarannya yang begitu mudah dan masif.

In this difficult moment for the whole world, let’s be thankful for the things that matter - our health, our family, our loved ones. Stay home and let’s help all the health workers out there fighting to save lives.🙏🏽❤️🌈 #stayhomesavelives pic.twitter.com/lVEBu5vbqW— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 30, 2020