View this post on Instagram

Hi Leute, es sind für uns alle schwierige und herausfordernde Zeiten, aber nur gemeinsam kommen wir hier schnellstmöglich wieder raus. 🤝 ⠀ Also denkt an eure Gesundheit und an eure Mitmenschen! Seid solidarisch und bleibt zu Hause!!! ⠀ Um euch allen bisschen sportliche Betätigung und Ablenkung mit an die Hand zu geben, habe ich mir für die nächsten 14 Tage eine Challenge ausgedacht. 😊 ⠀ Ich werde euch jeden Tag eine Fußballübung vormachen und ihr könnt sie zu Hause nachmachen. Markiert mich in euren Stories und verwendet den Hastag #TonisHomeChallenge! Die Besten werden bei mir in der Story gerepostet und unter allen Einsendungen küre ich jeden Tag einen Sieger, der einen Preis von mir bekommt.🥇 ⠀ ℹ️ Der Sieger wird immer mit der nächsten Challenge bekanntgegeben. ⠀ Also macht mit und Viel Spaß ✌️