MANCHESTER – Final Piala FA 2019-2020 berpotensi digelar pengujung Oktober 2020 imbas mewabahnya virus corona. Menurut laporan Daily Mail, Jumat (27/3/2020), FA akan melakukan segala cara agar segala kompetisi maupun turnamen 2019-2020 dapat diselesaikan, tanpa harus dibatalkan.

Saat ini Piala FA 2019-2020 baru memasuki babak perempatfinal yang mempertemukan Leicester City vs Chelsea, Newcastle United vs Manchester City, Sheffield United vs Arsenal dan Norwich City vs Manchester United. Sedianya, laga perempatfinal Piala FA 2019-2020 digulirkan akhir pekan lalu, namun ditunda karena wabah Covid-19.

(Trofi Piala FA)

Sedianya, final Piala FA 2019-2020 diselenggarakan di Stadion Wembley pada 2019-2020. Akan tetapi, karena wabah virus corona, sulit bagi penyelenggara kompetisi untuk menyelesaikan turnamen tepat waktu.

BACA JUGA: Dalot Tak Bisa Lupakan Momen Sumbang Satu Gol di Laga Tranmere vs Man United

Saat ini saja, Liga Inggris yang menjadi kompetisi paling bergengsi di Negeri Ratu Elizabeth, belum diketahui kapan akan bergulir. Dalam rapat yang diadakan Kamis 19 Maret 2020, Liga Inggris diputuskan bakal digulirkan awal Mei 2020.

Namun, mengingat Covid-19 cenderung meningkat alih-alih mengalami penurunan, ada potensi Liga Inggris kembali ditunda. Sekarang harapannya, wabah virus corona segera berakhir. Selain menghilangkan banyak nyawa dan merusak industri sepakbola, virus corona juga menggangu aktivitas masyarakat dan menghancurkan perekonomian dunia. Karena itu, wajib bagi kita untuk menjaga kesehatan dan kebersihan, plus menerapkan pola social distancing untuk memutus rantai penyebaran virus corona.