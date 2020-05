LIVERPOOL – Pada laga leg kedua semifinal Liga Champiions 2018-2019, Liverpool sukses menggilas Barcelona di Anfield dengan skor 4-0. Hal itu sontak mengantarkan The Reds ke partai final setelah pada laga leg pertama mereka tumbang 0-4.

Menurut penuturan bek Liverpool, Joel Matip, comeback luar biasa yang dilakukan The Reds tersebut membuat kapten Barcelona, Lionel Messi, menjadi sangat tertekan. Matip mengetahui ini karena setelah pertandingan ia berjumpa dengan Messi di sebuah ruangan.

Kala itu UEFA melakukan tes doping secara acak. Matip pun terpilih sebagai perwakilan dari Liverpool. Sehingga, ketika rekan-rekannya sedang merayakan kemenangan, ia harus pergi ke ruang pengecekan. Di sanalah ia bertemu dengan Messi yang sedang duduk dalam kondisi sangat tertekan.

"Setelah pertandingan, kami berbaris bergandengan tangan di depan The Kop bersama dan menyanyikan 'You're Never Walk Alone' dengan para penggemar. Itu adalah salah satu momen paling indah dalam karir saya, mungkin pada tingkat yang sama dengan debut saya untuk Schalke 04 di Munich,” beber Matip, seperti dilansir dari Daily Mail, Selasa (24/3/2020).

"Saya tidak peduli tentang apa pun. Saya melayang di udara setelah bernyanyi dengan para penggemar. Dan ketika saya datang ke ruang tes doping, ada seorang pria yang duduk di sana dengan sangat tertekan, Lionel Messi,” lanjutnya. “Anda mengenal satu sama lain dari lapangan, tetapi tidak seperti Anda duduk-duduk dengan mereka setiap hari di sebuah ruangan kecil sambil memesan kopi. Semua orang merayakan, dan saya duduk di sebuah bilik dengan Messi." Tandas Matip.